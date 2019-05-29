Son Dakika Haberleri: Van'da 90 düzensiz göçmen yakalandı
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Van'da 90 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 90 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 90 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 90 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ömerdağı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, evdeki 57 Pakistan, 31 Afganistan, bir Bangladeş ve bir İran uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:54 Kaynak: AA
Jandarma, Başkale, Van, Güncel
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