Son Dakika Haberleri: Van'da 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Van'da 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

25 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Muradiye ilçesinde 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 900 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Muradiye ilçesinde 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Erciş karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada çay kutularının içerisine gizlenmiş vaziyette 900 paket kaçak sigara ele geçildiği belirtildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
Muradiye, Jandarma, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:37 Kaynak: İHA
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