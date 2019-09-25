Son Dakika Haberleri: Van'da 94,5 kilo eroin ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Van'da 94,5 kilo eroin ele geçirildi

46 dakika önce

Van'da 94,5 kilo eroin ele geçirildiVan'da, polisin düzenlediği operasyonda 94 kilo 505 gram eroin, 3 kilo 640 gram metamfetamin ve 1 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Van'da 94,5 kilo eroin ele geçirildi

Van'da, polisin düzenlediği operasyonda 94 kilo 505 gram eroin, 3 kilo 640 gram metamfetamin ve 1 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi, Cevdetpaşa Mahallesi, Selçuklu 12. Sokak'ta bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evin bodrum katında narkotik madde arama köpeği 'Lisa' ile yapılan detaylı aramada; çuvallar içerisine zulalanmış 187 paket halinde 94 kilo 505 gram eroin, 6 paket halinde 3 kilo 640 gram metamfetamin ve 2 paket halinde 1 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili M.M.K., S.K., Y.K., A.K. ve Z.U. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Van'da 94,5 kilo eroin ele geçirildi

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıran-2 operasyonunda PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi
Organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü polis 14 şahıs tutuklandı Son dakika: PKK'ya ağır darbe! 5 günde 2'si gri listede 43 terörist öldürüldü Yargıtay: Hesaptan çalınan paradan banka sorumlu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 10:43:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 94,5 kilo eroin ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]