Van'da 940 adet kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 940 adet kaçak ilaç ele geçirildi
6 saat önce
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 940 adet kaçak olduğu değerlendirilen ilaç ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:56 Kaynak: İHA
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 940 adet kaçak olduğu değerlendirilen ilaç ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren 1 iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada toplam 940 adet kaçak olduğu değerlendirilen cinsel ve kozmetik ilaç ele geçirilmiştir. Olayla ilgili iş yeri sahibi N.B. hakkında işlem yapılmıştır" denildi. - VAN
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