Van'da 940 adet kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da 940 adet kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 940 adet kaçak ilaç ele geçirildi

6 saat önce

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 940 adet kaçak olduğu değerlendirilen ilaç ele geçirildi.

Van'da 940 adet kaçak ilaç ele geçirildi, System.String[]

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 940 adet kaçak olduğu değerlendirilen ilaç ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren 1 iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada toplam 940 adet kaçak olduğu değerlendirilen cinsel ve kozmetik ilaç ele geçirilmiştir. Olayla ilgili iş yeri sahibi N.B. hakkında işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:56 Kaynak: İHA
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