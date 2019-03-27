Van'da 95 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 95 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 95 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında fark ettiği yaya grubunu durdurdu.
Kontrollerde 95 Afganistan ve Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek verildi.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından, Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:16 Kaynak: AA
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