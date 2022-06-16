Van'da 95 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 95 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

16.06.2022 00:18
Van'da 95 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde kamyonette 95 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kamyonette 95 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, durdurulan bir kamyonette narkotik köpeği "Magnum" ile arama yapan ekipler, 95 kilo 100 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Van'da 95 kilo eroin ele geçirildi Van'da 95 kilo eroin ele geçirildi Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 95 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:13 Pendik'te hamile kadının olduğu arabaya saldırmışlardı! Baklavacı kardeşler için 24'er yıl hapis cezası isteniyor
00:09 Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye yaklaştı! Gürcistan'da da ilk vaka görüldü
00:02 Kılıçdaroğlu, DBP'li Salihe Aydeniz'in polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili ilk kez konuştu
23:34 Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine yönelik yasa teklifi komisyondan geçti
23:26 Böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen balığın kafasından çıkarılan 'eşkina' taşı alıcı buluyor
23:08 Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu
22:30 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun bulunduğu iddiasına Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nden yalanlama geldi
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 00:24:41. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da 95 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement