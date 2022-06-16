Van'da 95 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bu kapsamda, durdurulan bir kamyonette narkotik köpeği "Magnum" ile arama yapan ekipler, 95 kilo 100 gram eroin ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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