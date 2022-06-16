Van'da 95 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 95 kilogram eroin ele geçirildi

16.06.2022 00:16

Van'da 95 kilogram eroin ele geçirildi Van'da narkotik polisi tarafından kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 95 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Van'da 95 kilogram eroin ele geçirildi

VAN - Van'da narkotik polisi tarafından kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 95 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde; İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan kapalı kasa kamyonette Narkotik Dedektör Köpeği Magnum ile arama yapıldı. Yapılan aramada çuvallar içerisinde 95 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi.

Van'da 95 kilogram eroin ele geçirildi
Van'da 95 kilogram eroin ele geçirildi
Van'da 95 kilogram eroin ele geçirildi
Van'da 95 kilogram eroin ele geçirildi
Van'da 95 kilogram eroin ele geçirildi

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Van'da 95 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi Van'da 95 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi Van Büyükşehir Belediyesinde haziran ayı meclis toplantısı yapıldı Van Büyükşehir Belediyesinde haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Kaynak: İHA

Narkotik, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 95 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 95 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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