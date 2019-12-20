Van'da 960 kilo kaçak çay ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da 960 kilo kaçak çay ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 960 kilo kaçak çay ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 960 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Van'da 960 kilo kaçak çay ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 960 kilogram kaçak çay ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, paket ve dökme halinde olmak üzere toplam 960 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahipleri S.K. ve T.K. hakkında işlem yapılırken, iş yeri ise Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri tarafından mühürlendi. - VAN

Polis, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:18 Kaynak: İHA
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