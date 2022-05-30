Van'da 97,5 kilogram kaçak trüf mantarı ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 97,5 kilogram kaçak trüf mantarı ele geçirildi

30.05.2022 11:32
Van'da 97,5 kilogram kaçak trüf mantarı ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 97,5 kilogram trüf mantarı ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 97,5 kilogram trüf mantarı ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "23-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 650 paket sigara ve 97,5 kilogram trüf mantarı ele geçirilmiştir" denildi.

Öte yandan, 'Resmi Belgede Sahtecilik ve 6114 SKM' çerçevesinde sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen 1 adet kulaklık, 1 adet kamera, 1 adet wi-fi cihazı, 1 adet SIM kart ve 1 adet smart kart cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 4 olay çerçevesinde 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldığı bildirildi. - VAN

Van'da 97,5 kilogram kaçak trüf mantarı ele geçirildi
Van'da 97,5 kilogram kaçak trüf mantarı ele geçirildi
Van'da 97,5 kilogram kaçak trüf mantarı ele geçirildi

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Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Mayıs, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 97,5 kilogram kaçak trüf mantarı ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 97,5 kilogram kaçak trüf mantarı ele geçirildi - Son Dakika
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