Son Dakika Haberleri: Van'da 99 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Van'da 99 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

50 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda 99 kilo 185 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da 99 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda 99 kilo 185 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Cevdetpaşa Mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada, evin bodrum kısmında 187 paket halinde 94 kilo 505 gram eroin, 6 paket içerisinde 3 kilo 640 gram metamfetamin ve 2 pakette 1 kilo 40 gram afyon sakızı bulundu.

Şüpheliler M.M.K, S.K, Y.K, A.K. ve Z.U. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

İpekyolu, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:54 Kaynak: AA
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