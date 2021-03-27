Van'da 99 mahalle ve mezra yolu, kardan kapandı - Son Dakika

Van'da 99 mahalle ve mezra yolu, kardan kapandı

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 99 mahalle ve mezra yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışma başlattı.

Van ve çeresinde dün akşam başlayan ve gece boyu aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle Gürpınar'da 35, Erciş'te 25, Başkale'de 20, Bahçesaray'da 11, Çatak'ta 6, merkez Tuşba ilçesinde ise 2 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 30 santimetreyi bulurken, karla mücadele ekipleri de yolları açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan mart sonunda etkili olan kar, Van Gölü sahilinde kalan Erciş ilçesinde görsel güzellik oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri ise akşam saatlerinden itibaren yine aralıklarla kar yağışı beklendiğini söyledi.