Van'da aç kalan tilki mahalleye indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da aç kalan tilki mahalleye indi - Son Dakika

Van'da aç kalan tilki mahalleye indi

6 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler mahalleye iniyor.

Van'da aç kalan tilki mahalleye indi, System.String[]

Van'ın İpekyolu ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler mahalleye iniyor.


Kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Erek Dağı'nın eteğinde yer alan Kevenli Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi buldu. Kar nedeniyle yiyecek bulamayan aç tilkiler ise gündüz vakti mahalleye indi. Kevenli Mahallesi'nde görüntülenen tilki, insanlardan korkmadan gündüz vakti adeta cirit atıyor.


Kışın yiyecek bulamayan tilkilerin mahalleye indiğini ifade eden Yunus Kuşan isimli vatandaş, tilkilerin insanlardan korkmadığını söyledi. Mahalleye inen tilkilerin tavukları telef ettiğini dile getiren Kuşan, tilkilerin daha önceleri gece geldiğini ancak son zamanlarda gündüz vakti de geldiğini belirtti. - VAN

İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat
İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Başvuru ve ödeme süresi yarın sona eriyor İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi

Son Dakika Haberleri
17:46 Isparta'da yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı - Son Dakika
17:46 Kocası tarafından öldüresiye dövülen Elif, o anları anlattı - Son Dakika
17:46 Spor alanyaspor başkanı çavuşoğlu: alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik - Son Dakika
17:46 Şanlıurfa tel abyad'a huzur geldi, sokaklar canlandı - Son Dakika
17:46 Eskişehir'de kar yağışı - Son Dakika
17:26 Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika
17:04 Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:47:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da aç kalan tilki mahalleye indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]