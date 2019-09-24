Son Dakika Haberleri: Van'da açılan ücretsiz kurslar sayesinde 150 öğrenci üniversiteli oldu
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Van'da açılan ücretsiz kurslar sayesinde 150 öğrenci üniversiteli oldu

2 saat önce

VAN Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ücretsiz kurslara katılan öğrencilerden 150'si, çeşitli üniversitelerin spor bölümlerine yerleşti.

Van'da açılan ücretsiz kurslar sayesinde 150 öğrenci üniversiteli oldu, System.String[]
VAN Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ücretsiz kurslara katılan öğrencilerden 150'si, çeşitli üniversitelerin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor bölümlerine yerleşti.
Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarına bu yıl katılım yoğun oldu. Nisan ayı itibariyle 185 öğrencinin kayıt yaptırdığı kurslara gelen gençler, 6 ay süren eğitime tabi tutuldu. Ücretsiz olan kurslarda 8 uzman eğitmen gözetiminde kapalı ve açık alanda düzenli olarak antrenman yapan gençler, yoğun çalışma temposunun ardından emeklerinin meyvelerini aldı. Kursiyerlerden 150'si, başta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olmak üzere, Türkiye'deki çeşitli üniversitelerin spor bölümlerine yerleşti, 5 öğrenci ise spor lisesinde okumaya hak kazandı.


Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:11 Kaynak: DHA
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