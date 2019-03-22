Son Dakika Haberleri: Van'da "Adalet Ormanı"Nda Fidan Dikimine Başlandı

Van'da "Adalet Ormanı"Nda Fidan Dikimine Başlandı

1 saat önce

Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü koordinasyonunda, Tuşba ilçesine bağlı Van Açık Ceza İnfaz Kurulu Müdürlüğü arazisinde oluşturulan "Adalet Ormanı"nda fidan dikimine başlandı.

Van'da
Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü koordinasyonunda, Tuşba ilçesine bağlı Van Açık Ceza İnfaz Kurulu Müdürlüğü arazisinde oluşturulan "Adalet Ormanı"nda fidan dikimine başlandı.

Orman Müdürlüğü tarafından, Van Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Van Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine Topaktaş Mahallesi'nde "Adalet Ormanı" oluşturulmak üzere tahsis edilen 53'er dönümlük arazilerde fidan dikimi gerçekleştirildi.

26 Mart'a kadar sürecek fidan dikiminde, Ceza İnfaz Kurumu tarafından 200 hükümlünün katılımıyla 2 bin fidan, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ise 500 hükümlünün katılımıyla 5 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Törene Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cezaevi Savcısı Soner Erdem, Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli, Denetim Serbestlik Kurumu personeli ve Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri ve Denetim Serbestlik hükümlüleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:44 Kaynak: AA

Van, Güncel
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