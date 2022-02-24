Van'da AFAD destek gönüllülerine 'Çığ Farkındalık Eğitimi' - Son Dakika
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Van'da AFAD destek gönüllülerine 'Çığ Farkındalık Eğitimi'

24.02.2022 15:14

Van'da AFAD destek gönüllülerine 'Çığ Farkındalık Eğitimi' Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uzmanları tarafından, sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri ile AFAD destek gönüllülerine 'Çığ Farkındalık Eğitimi' verildi.

Van'da AFAD destek gönüllülerine 'Çığ Farkındalık Eğitimi'

VAN - Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uzmanları tarafından, sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri ile AFAD destek gönüllülerine 'Çığ Farkındalık Eğitimi' verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından afet tatbikat yılı olarak ilan edilmesinin ardından Van'da AFAD uzmanlarınca kış sürecince çığ eğitimi verildi. Gevaş Abalı Kayak Merkezinde geçtiğimiz günlerde özel harekat polislerine verilen eğitimlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşların arama kurtarma ekipleri ile gönüllere de eğitim verilmeye başlandı. Karla kaplı arazide zorlu bir eğitimden geçen gönüllüler, teorik eğitimin ardından saha eğitimi aldı.

"Van'da bin 600 çığ parkuru var"

İHA muhabirine konuşan AFAD Eğitim Görevlisi Rıdvan Birik, Van'ın çığ riski konusunda tehlikeli bölgelerden biri olduğunu anımsattı. Van'da çok sayıda çığ parkurlarının bulunduğunu ifade eden Eğitmen Birik, "Bahçesaray ve Çatak ilçemizde 174 çığ parkuru olmak üzere, il genelinde bin 600 parkur var. Dolayısıyla bizim depremden sonra en fazla can kaybı yaşadığımız afet çığ oluyor. Burada üç ayrı parkurda gönüllülerimize eğitimler veriyoruz. Çığ eğitimlerinde; alanda yapılan testler, arama ve kurtarmada sırasında yapılması gerekenler gibi eğitimler veriyoruz. Yaşam sinyali dediğimiz cihazlarla aramalarımız var. Bunun yanı sıra, çığ alanında yürüme teknikleri eğitimi veriyoruz" dedi.

Her zaman afetlere hazır olduklarını ifade eden AFAD gönüllüsü Öznur Arvas ise aldıkları eğitimler sayesinde çığ öncesi, anında ve sonrasında çok sayıda deneyim elde etiklerini kaydetti.

Van'da AFAD destek gönüllülerine 'Çığ Farkındalık Eğitimi'
Van'da AFAD destek gönüllülerine 'Çığ Farkındalık Eğitimi'
Van'da AFAD destek gönüllülerine 'Çığ Farkındalık Eğitimi'

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BİTLİS'TE 100 KİŞİYLE ÇIĞ TATBİKATI YAPILDI BİTLİS'TE 100 KİŞİYLE ÇIĞ TATBİKATI YAPILDI 100 kişilik ekiple çığda arama kurtarma tatbikatı yapıldı 100 kişilik ekiple çığda arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Arama Kurtarma, AFAD, 112, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da AFAD destek gönüllülerine 'Çığ Farkındalık Eğitimi' - Son Dakika


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