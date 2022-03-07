Afganistan uyruklu 128 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Afganistan uyruklu 128 düzensiz göçmen yakalandı

07.03.2022 23:01

Van'ın Edremit ilçesinde bir ahır ve kamyonda Afganistan uyruklu 128 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Van'ın Edremit ilçesinde bir ahır ve kamyonda Afganistan uyruklu 128 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Şabaniye Mahallesi'ndeki C.Ö'ye ait ahıra operasyon düzenledi.

"Şok ev" diye tabir edilen ahırda yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 60 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen C.Ö. gözaltına alındı.

Ekipler, ayrıca Edremit ilçesindeki polis uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Yapılan aramada, kamyona yüklenmiş kalasların altına gizlenmiş yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 68 göçmen yakalandı, sürücü A.G. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Afganistan uyruklu 128 düzensiz göçmen yakalandı
Afganistan uyruklu 128 düzensiz göçmen yakalandı
Afganistan uyruklu 128 düzensiz göçmen yakalandı
Afganistan uyruklu 128 düzensiz göçmen yakalandı
Afganistan uyruklu 128 düzensiz göçmen yakalandı
Afganistan uyruklu 128 düzensiz göçmen yakalandı
Afganistan uyruklu 128 düzensiz göçmen yakalandı
Afganistan uyruklu 128 düzensiz göçmen yakalandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan uyruklu 128 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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