Van'da Afganistan uyruklu 43 göçmen yakalandı - Son Dakika

İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'ndeki bir evde kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece Göçmen Kaçakçılığı suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA
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