Van'da, Afganistanlı 20 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da, Afganistanlı 20 kaçak göçmen yakalandı

28.06.2022 16:39
Van'da, Afganistanlı 20 kaçak göçmen yakalandı

VAN'da, polisin eve düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'da, polisin eve düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki evde kaçak göçmenler olduğu ihbarıyla harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese özel hareket polisleriyle operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 katlı evin üst katında Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, ev sahibi ise gözaltına alındı.


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Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, İpekyolu, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da, Afganistanlı 20 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da, Afganistanlı 20 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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