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Van'da ağaç budama ve temizlik çalışması

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerdeki ağaçları budayarak dökülen yaprakları temizledi.

Van'da ağaç budama ve temizlik çalışması, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerdeki ağaçları budayarak dökülen yaprakları temizledi.


Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri; Cumhuriyet, İskele, Sıhke, Çavuşbaşı, Hacıbekir ve Zübeyde Hanım caddelerinde bulunan ağaçları budadı. Yapılan budama çalışmasıyla ağaçların kök ve gövde kalınlığının daha iyi gelişmesi sağlanırken, ömrünün daha uzun olması ve kendini yenilemesi sağlanıyor. Caddelerdeki ağaçların kurumaması için esnafa sıcak su ve köpüklü suları ağaç diplerine dökmemeleri uyarısında bulunan ekipler, budanan ağaçların daha iyi gelişim sağladığına dikkat çekti.


Öte yandan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri ise kent merkezinde sonbahar mevsiminden dolayı dökülen yaprakları temizledi. - VAN

Çavuşbaşı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:51 Kaynak: İHA
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