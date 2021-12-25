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Van'da Ahilik sergisine katılanlar geçmişe yolculuk yaptı - Son Dakika

Van'da Ahilik sergisine katılanlar geçmişe yolculuk yaptı

25.12.2021 16:01
Van'da Ahilik sergisine katılanlar geçmişe yolculuk yaptı

Van'ın İpekyolu ilçesinde "Ahi Evran-ı Veliyi Anma, Ahilik ve Kültürel Yaşam Sergisi" düzenlendi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde "Ahi Evran-ı Veliyi Anma, Ahilik ve Kültürel Yaşam Sergisi" düzenlendi.

Van Valiliği, İpekyolu Belediyesi, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (ESOB) ile Olgunlaşma Enstitüsü, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında İpekyolu Sanat Galerisi'nde sergi açıldı.

Sergide geleneksel el sanatları, Ahilik kıyafetleri, yöresel kıyafetler sergilendi.

"Ahi Evran-ı Veliyi Anma, Ahilik ve Kültürel Yaşam Sergisi" adlı etkinlikte, geleneksel el sanatları, ahilik kıyafetleri ve yöresel kıyafetler sergilendi, Ahilik Şed Kuşanma Töreni canlandırıldı.

Etkinliğe eşi Meral Bilmez ile katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada, sergide değişik meslek gruplarının üretimlerinin sembolik olarak tanıtıldığını belirtti.

"Bugünlerde esnafımızın her zamankinden daha fazla Ahilik kültürüne sarılması lazım." diyen Bilmez şunları kaydetti:

"Esnafımız sadece bizim medeniyetimizde tüccar değildir. Aynı zamanda örnek şahsiyettir. Özel yaşantısıyla, tartısıyla, ibadeti ve sosyal yönüyle gençlere, çıraklara, vatandaşlara, müşterisine güvenilir rol model insanlardır. İnşallah tekrar o ruhu hep birlikte yakalarız. Ahilik kültürünü zedeleyen anlayışlardan uzak durmamız lazım. Hele son zamanlarda fiyatları günlük yükselten, stok yapmaya çalışan esnaflarımızı da Ahilik kültürüne uygun davranmaya davet ediyoruz. Diğer esnaflarımızın da böyle yanlış yapan esnaflarımızın üzerinde baskı oluşturması gerektiğine inanıyorum. Ahilik kültürü ile davranan esnafımızın Rabb'im hem kazancını bereketli kılsın hem de sayılarını artırsın."

Sergiye İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ESOB Başkanı İsa Berge, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Neşe Evliyaoğlu da katıldı.

Van'da Ahilik sergisine katılanlar geçmişe yolculuk yaptı
Van'da Ahilik sergisine katılanlar geçmişe yolculuk yaptı
Van'da Ahilik sergisine katılanlar geçmişe yolculuk yaptı
Van'da Ahilik sergisine katılanlar geçmişe yolculuk yaptı

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Van Valiliği, İpekyolu, Ahilik, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da Ahilik sergisine katılanlar geçmişe yolculuk yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da Ahilik sergisine katılanlar geçmişe yolculuk yaptı - Son Dakika
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