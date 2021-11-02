Van'da ahır çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Van'da ahır çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Özalp ilçesinde bir ahırın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Özalp ilçesinde bir ahırın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. İlçenin Kırçali Mahallesi'ndeki bir ahırın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp Gurup Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, ahırda hasar oluştu.

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