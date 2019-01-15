Van'da "Aile Hekimini Erken Tanıyın" Kampanyası
32 dakika önce
Van'da birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi artırmak ve aile hekimliği hizmetlerinin önemi konusunda farkındalığı sağlamak amacıyla 'İletişim Kampanyası' düzenlendi.
Van
'da birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi artırmak ve aile hekimliği hizmetlerinin önemi konusunda farkındalığı sağlamak amacıyla 'İletişim Kampanyası' düzenlendi. Van İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlığın Geliştirilmesi Birimi koordinesinde gerçekleşen kampanyaya, il ve ilçelerde bulunan bütün sağlık kurum ve kuruluşları destek verdi. Kampanya çerçevesinde aile hekimlerine Sağlık Bakanlığı
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan spot filmi izlettirilirken, şehrin değişik noktalarındaki billboardlara ise "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" afişleri asılarak vatandaşlara broşürler dağıtıldı.
Kampanya dahilinde, aile hekimliğini tanıtmak, bilinirlik düzeyini artırmak, tutum ve davranış değişikliği oluşturmak amacıyla vatandaşların ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına ve acil servislere olan başvurularının azaltılması hedefleniyor. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:20 Kaynak: İHA
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