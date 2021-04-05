Van'da ailelere ücretsiz terapi hizmeti başlatıldı - Son Dakika

Van'da ailelere ücretsiz terapi hizmeti başlatıldı

05.04.2021 12:47
Van'da ailelere ücretsiz terapi hizmeti başlatıldı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ailelere ücretsiz terapi hizmeti vermeye başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ailelere ücretsiz terapi hizmeti vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yeni bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Aile Terapisti Dr. Zübeyde Tezcan, aile ve toplumsal sorunların önlenmesi ve sosyal yapının güçlendirilmesi amacıyla kent sakinlerine hizmet vermeye başladı.

Tezcan, aile terapistliği hizmetinin tüm dünyada yeni yeni gelişmeye başladığını söyledi.

Hekimlik hayatı sürecinde birçok aile içi sıkıntıya şahitlik ettiğini belirten Tezcan, şunları kaydetti:

"22 yıllık hekimim. 2 yıldır aile terapisti olarak çalışıyorum. Ayrılma aşamasında olan, aile içi sıkıntı yaşayan, kendisini ifade edemeyen ve çözüm arayan birçok aile var. Bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Her sorunun bir çözümü vardır. Sorunlar büyümeden önlemini almak istiyoruz. Çiftleri boşanma aşamasına gelmeden bize başvursunlar. İletişim, sevgi, saygı ve güven ortamlarında mutlu ailelerde oluşuyor. Böyle bir hizmetin vatandaşlara ücretsiz verilmesini çok önemsiyorum. Başta Valimize ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediyesi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da ailelere ücretsiz terapi hizmeti başlatıldı - Son Dakika


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