Aileleri ikna edilen gençlere kayak eğitimi veriliyor - Son Dakika

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ailelerini ikna ettiği gençlerin haftanın üç günü antrenörler eşliğinde kayak eğitimi almasını sağlıyor.

Ensari, ilçede kayakta yetenekli gençleri hem kötü alışkanlıklardan korumak hem de spora kazandırmak amacıyla çalışma başlattı.

Gençlerin çalışmalara katılmalarına izin vermeyen ailelerini, yaptığı görüşmelerle ikna eden Ensari, bu sayede birçok genci spora yönlendirdi.

Tüm ihtiyaçları belediye tarafından karşılanan gençler, geleceğin başarılı sporcuları arasında yer almak için ter döküyor.

"Gençler bizim geleceğimiz"

Başkan Ensari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak sporuna meraklı ve yetenekli gençlere antrenörler eşliğinde ilçedeki kayak merkezinde ücretsiz eğitim verdiklerini söyledi.

Bazı gençlerin çalışmalara katılmasına izin vermeyen ailelerini ziyaret ederek ikna ettiklerini anlatan Ensari, şöyle konuştu:

"Ailelerini ikna ettiğimiz gençleri spora kazandırıyoruz. Haftanın 3 günü gençlere eğitim veriliyor. Yemek ve yol giderlerini karşılıyoruz. Gençlerimizi spora kazandırmak için belediye olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü bu çocuklar bizlerin geleceği. Burada eğitim gören öğrencilerimizin gelecekte ülkemizin en iyi kayakçıları arasında yer alacağına inanıyoruz."

"Ailemden gizli kayak yapmaya geliyordum"

Gençlerden Ayhan Kaya, daha önce ailesinin kayak yapmasına izin vermediğini belirterek, "Belediye başkanımız evimize geldi, ailemi ikna etti. İnşallah kayakta iyi dereceler yapacağım. Belediye tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Artık gizli değil, özgürce gelip kayak yaparak hayallerime kavuşacağım." ifadelerini kullandı.