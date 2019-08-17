Son Dakika Haberleri: Van'da ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
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Van'da ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

1 saat önce

VAN'ın Tuşba ilçesinde, iki ailenin bireyleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Van'da ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]
VAN'ın Tuşba ilçesinde, iki ailenin bireyleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Kavgayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.
Olay, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde meydana geldi. İki ailenin bireyleri, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan Emre Yücebaş yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırdı. Yaralılar, tedaviye alınırken, jandarma da kavganın çıktığı mahallede güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.


Tuşba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:01 Kaynak: DHA
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