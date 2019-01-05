Son Dakika Haberleri: Van'da 'Ak Gençlik Futbol Turnuvası' Devam Ediyor

Van'da 'Ak Gençlik Futbol Turnuvası' Devam Ediyor

1 saat önce

AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen 'AK Gençlik 18-30 Yaş Arası Futbol Turnuvası'nın dördüncü tur kura çekimi ve malzeme dağıtım töreni yapıldı.

Van'da 'Ak Gençlik Futbol Turnuvası' Devam Ediyor, System.String[]
AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen 'AK Gençlik 18-30 Yaş Arası Futbol Turnuvası'nın dördüncü tur kura çekimi ve malzeme dağıtım töreni yapıldı.

Şişli Öğretmenevinde yapılan törene katılan AK Parti İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, Van gençliğini sahiplenme adına futbol turnuvası düzenlediklerini belirtti. Futbol turnuvalarında çok güzel arkadaşlık gruplarının oluştuğunu ifade eden İl Başkanı Türkmenoğlu, "Futbol turnuvalarımızdaki kaynaşma nihai olarak ocak ayı sonu itibariyle de neticelenecektir. Burada kazançlı çıkacak olan da sportif faaliyetlere katılan gençliktir. Burada bir arkadaş grubu oluştu. Bundan sonraki süreçte bahara doğru 100 takım daha çıkaracağız. Bu turnuva sonucunda ortaya çıkan dostlukların şehre katma değer sağlaması lazım. Türkiye'de hangi büyükşehir belediyesi başarılıysa onun arkasındaki amblem AK Parti belediyeciliğidir. Siyaset farklı, belediyecilik farklı bir şeydir. Belediye başkanı, koltuğa oturduktan sonra bütün halkın başkanıdır" dedi.

Bütün projelerinde öncelikle gençleri hedef aldıklarını dile getiren Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva ise, "Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Öncelikle geleceğe yönelik yaklaşımlarımızı sosyal medyadan parçalar halinde paylaşıyorum. Biz öyle bir yerel yönetim modeli tasarlıyoruz ki bütün projelerimiz öncelikle gençleri hedef alacaktır. Önümüzdeki günlerde özellikle gençlerin hayatına dokunacak ve onların kendini daha mutlu, huzurlu hissedebilecekleri, geleceğe güvenle bakabilecekleri bir kentte yaşamalarına olanak sağlayan çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızı her birinizle paylaşacağız. Kendi kimliğiniz ve düşüncenizle bu şehirde aidiyeti güçlü, huzurlu hissedebileceği bir zeminde yerel yönetim modeli tasarlıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından turnuvaya katılan sporculara forma, şort, yağmurluk ve çantadan oluşan spor malzemesi dağıtıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:28 Kaynak: İHA

Kayahan Açar, Şişli, Futbol, Van, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı Alanyaspor, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı Transfer Etti

Galatasaray'ın Kapısından Dönen Seleznyov, Malaga'yla Anlaştı Ersun Yanal: Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye Gelmemesi İçin Bir Neden Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 18:09:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 'Ak Gençlik Futbol Turnuvası' Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]