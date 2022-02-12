Van'da "AK Gençlik Kayak Festivali" düzenlendi - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Termal Kayak Merkezi'nde "AK Gençlik Kayak Festivali" yapıldı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen festivale, çevre illerden de çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşların kızak ve kayaklarla eğlendiği festivalde folklor ekibi gösteri sundu, meşale gösterisi ile çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Kayak merkezinde yoğunluk oluşturan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinlikte konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bölgenin kış sporlarına çok müsait bir iklimi ve coğrafyası olduğunu söyledi.

Gençleri sporla, etkinlikle buluşturmak istediklerini anlatan Arvas, "Bu festival sayesinde gençlerimiz doyasıya eğlendi. Gençlerimizin huzurlu, donanımlı olabilmeleri için çaba sarf ediyoruz. Bölgede yaz, kış festivaller düzenleniyor. Onlara iyi bir gelecek bırakmak istiyoruz." dedi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari de " Türkiye'nin en soğuk ilçesindeyiz. Dezavantajı olduğu gibi avantajlarını da görüyoruz. Çaldıran ilçemizde bulunan termal kayak merkezi doğal kristal kardan oluşmakta. Pistimiz donanım ve ulaşım konusunda çok iyi. Amacımız geleceğimiz olan gençlere güzel bir ilçe bırakmak." şeklinde konuştu.