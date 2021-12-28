Van'da AK Parti Daraltılmış İl Danışma Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından "Daraltılmış İl Danışma Toplantısı" düzenlendi.

Parti binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan, İl Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım, partilerinin 20 yılda Türkiye'ye sayısız eser kazandırdığını söyledi.

Tüm hizmetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Çalım, şunları kaydetti:

"Sessiz devrimlerle ülkemize çağ atlattık. İl Başkanımız Kayhan Türkmenoğlu başkanlığında birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Bu dava milletimizin davasıdır. AK Parti'nin davası insanlığın, mazlumların, gariplerin ve ezilmişlerin davasıdır. Tüm çalışmalarımızı Haziran 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine göre sürdürüyoruz. Sürekli sahadayız, halkımızın arasındayız. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapan hükümetimize teşekkür ediyoruz. Hükümetimizin açıkladığı 'Yeni Ekonomi Modeli' sayesinde Türk lirası yeniden istikrar kazandı. Hükümetimiz en kısa sürede fiyatları yükseltip halkımızın cebine göz dikenleri ve karaborsacıları da alacağı tedbirlerle hizaya getirecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın."

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da 2023 seçimleri için kolları sıvadıklarını belirterek, "Muhalefete geçmiş olsun. Yeni ekonomik modelle kendilerine başsağlığı diliyor, taziye dileklerimi iletiyorum. Amacımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçtirerek daha fazla hizmet etmektir." diye konuştu.

Toplantıya, MKYK Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda, eski İl Başkanı Vesim Yaviç, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediye meclis üyeleri ve ilçe başkanları da katıldı.