Van'da AK Parti'den "Sıfır Atık Projesi"Ne Destek

Van'da AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca "Sıfır Atık Projesi"ne destek etkinliği düzenlendi.

Van'da AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca "Sıfır Atık Projesi"ne destek etkinliği düzenlendi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde ülke genelinde israfın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek sürüyor.



Van'da AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından kentteki bir kafede düzenlenen programda konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, hoyratça kullanılan doğal kaynakların ve orman alanlarının giderek azaldığını söyledi.



Sürdürülebilir bir çevre ve kalkınma için "Sıfır Atık Projesi" ne destek vermeye çalıştıklarını anlatan Duran, şöyle dedi:



"Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir ve daha sağlıklı bir gelecek bırakmak içi projeyi destekliyoruz. 1 Ocak 2109 itibariyle teşviği azaltmak için ücretlendirilen naylon poşetlerin yerine teşkilat olarak bez torba yapımına geçtik ve pazarlarımızda halkımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Bugün de 'AK kadınlar file örüyor' programı kapsamında bir araya geldik."

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