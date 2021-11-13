"AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Van'da "AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı" yapıldı.

Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Kürt gençleri ve ailelerinin geleceğini terör örgütünün insafına bırakmadıklarını ve bundan sonra da bırakmayacaklarını söyledi.

Terör örgütünün yıllardır Kürtleri ret, inkar ve asimile ettiğini belirten Parlak, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK kendisinden başka hiç kimseye hayat hakkı tanımıyor. Kendisinden olmayan, kendisi gibi düşünmeyen, Irak'ta, Suriye'de ve Türkiye'de Kürtleri öldürüyor. Çünkü terör örgütü ile Kürtlerin hiçbir bağı yoktur, olmayacaktır. Doku uyuşmazlığı vardır. Uluslararası yapı adına vekalet savaşı yürütüyorlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerinin yeri yoktur, olmayacaktır. Bize düşen kardeşliğimizi güçlendirmek, oynanan oyunları bozmaktır. Biz kardeş oldukça terör örgütünün alan bulması mümkün olmayacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini çalanlara, annelerimizin umutlarını yıkmaya çalışanlara ve ülkenin geleceğini yıkmaya çalışanlara asla müsaade etmeyin. "

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da sosyal devlet anlayışını kağıt üzerinden çıkarıp sahada aktif olarak uygulayan partinin AK Parti olduğunu söyledi.

Kentte 18 yılda yapılan yatırımlara da değinen Türkmenoğlu, şöyle devam etti:

"2002'de sadece 43 mahallemizde içme suyu vardı. 4 yıl içerisinde 585 mahallemizin tamamını içme suyu ile donattık. Bölünmüş yol kentin tamamına yayılmış oldu. Eğitim alanında da fiziki yapı ve kapasite güçlendirildi. Bugün bu şehirde 337 bin insanımıza genel sağlık sigorta kapsamında prim ödemeden devlet hizmeti veriyoruz. 10 bin kardeşimize evde bakım hizmeti veriyoruz. 10 bin yaşlı kardeşimize bakım ücreti ödüyoruz. Sadece bir buçuk yıl içerisinde sosyal koruma kalkanı adı altında bu şehirde 500 milyon TL nakit para akışı sağlandı. Tarımsal destek doğrudan gelir adı altında arazi sahibi çiftçilerimize nakit para ödendi. Terörden zarar görmüş vatandaşlarımızı AK Parti sahiplendi."

Toplantıya, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal, belediye başkanları ile partinin ilçe başkanları da katıldı.