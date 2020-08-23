Van'da AK Parti Gürpınar İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

Van'da AK Parti Gürpınar İlçe Kongresi yapıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde AK Parti İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Van'da AK Parti Gürpınar İlçe Kongresi yapıldı, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde AK Parti İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

İlçedeki açık bir halı sahada düzenlenen programa, partililer ateşleri ölçüldükten sonra alındı.

Sosyal mesafe ve maske kullanılmasına özel gösterilen kongrede mevcut başkan Taha Güngör yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kongreye katılan tüm partililere teşekkür etti.

Gürpınar'ın son seçimlerde tercihini partilerinden yana kullandığını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Gürpınarımız bizi tercih ettiği için kısa sürede AK belediyecilik hizmetlerine kavuşmuştur. Partimizin 2023 hedefleri var. Bu hedeflerimize ulaşabilmemiz için bizlerin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekir. Bu hassasiyetlerimiz doğrultusunda bugüne kadar emek veren her teşkilat mensubumuza teşekkür ediyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

İlçe Başkanı Taha Güngör de "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ve parti tüzüğümüzün bize gösterdiği yolda kesintisiz ilerleyeceğiz. Partimizi, Gürpınar ilçemizde en güçlü yapı haline getirerek 2023'e emin adımlarla ulaşacağız." dedi.

Kongreye, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, AK Partili belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kayhan Türkmenoğlu, Gürpınar, AK Parti, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:55

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da AK Parti Gürpınar İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

Son Dakika

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