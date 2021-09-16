Van'da AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Van'da AK Parti İl Başkan Kayhan Türkmenoğlu, esnafı ziyaret etti.

Türkmenoğlu, beraberindeki İl Başkan Yardımcısı Pınar Gülle, yönetim kurulu üyeleri, Demirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ve Berberler ve Kuaföreler Odası Başkanı Veysel Koç ile "Ahilik Haftası" kapsamında esnafla buluştu.

Sanayi Sitesi'nde demir ustası Turgut Van'lıyı ziyaret eden Türkmenoğlu, esnafla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Köklü geçmişe sahip ahilik geleneğini yaşatmak istediklerini belirten Türkmenoğlu, "Geçmişten günümüze gelen kültürümüzün yeni nesillere aktarılması yaşatılması çok önemli. Bizim kültürümüzde esnaf ve sanatkarlar önemli yer tutuyor. Bizler her zaman sanatkarlarımızın ve ustalarımızın yanında olacağız." dedi.

Esnaflar da ziyaretlerinden dolayı Türkmenoğlu'na teşekkür etti.