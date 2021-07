Van'da AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu gençlerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerini ziyaret etti.

Türkmenoğlu ve beraberindekiler Tuşba, Süphan ve İpekyolu ilçesi gençlik merkezleri ile Nur Tatar Spor Salonu'nda gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Spor Hizmetleri Müdürü Yalçın Özdemir ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Arif Taşdemir tarafından karşılanan Türkmenoğlu, gençlik merkezlerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç, gençlerin eğitim, spor, sanat ve bilim gibi birçok alanda kendilerini yetiştirebilmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığınca Van'da açılan gençlik merkezlerinin, uzman personel ve modern merkezleriyle hizmet verdiğini anlattı.

İnanç, "Spor kurslarımız, zeka oyunları, bilgisayar ve resim kurslarımız, güzel sanatlar hazırlık kursu, resim atölyelerimiz ve kütüphanelerimiz ile yaz tatilinde Vanlı gençlerimize hizmet ediyoruz." dedi.

Kursa katılan gençlerle sohbet eden Türkmenoğlu, geleceğin teminatı olarak gördükleri gençlerin her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.

Gençlerin eğitimleri ve sosyal aktivitelerinin kendileri için son derece önemli olduğunu belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerini ihmal eden, daha kötüsü gençlerine sırtını dönen milletlerin bugünü de istikbali de karanlık olur. Bizler bu anlayışla hükümetlerimiz döneminde halkımızın tamamıyla birlikte gençlerimiz için de çalıştık, çabaladık. Van'da bulunan gençlik merkezleri sayısı her geçen gün artıyor. Bunun nedeni ise arz talep meselesidir. Gençlerimiz bu noktalara fazlasıyla ilgi gösterince yenileri ekleniyor. Bu gençlik merkezlerimiz sayesinde artık zamanını boşa harcayan bir gençlik yok. Spor, el sanatları, üretim, teknoloji gibi birçok alanda gençlerimiz yeteneklerini geliştiriyorlar. Gençlerimiz talep etsinler, biz onların yanındayız."

AK Parti ile gençlerin parlak bir dönem yaşadığını vurgulayan Türkmenoğlu, "Hükümetlerimiz öncesinde Van'da spor salonu ve sporcu yokluğu vardı. Ancak son dönemde baktığımızda her mahallede neredeyse spor salonu mevcut. En önemlisi de bu salonları dolduran bir gençlik var. Bu manzarayı görünce bir kez daha gençlerimiz ve onların aileleriyle bir kez daha gurur duyduk. İnanıyorum ki buralardan yetişen gençlerimizin toplum içerisinde her zaman bir farkındalığı olacaktır. Güzel bir gençlik yetişiyor. Sizler bizim teminatımız, istikbalimizsiniz. Bizler her zaman sizlerin hizmetindeyiz." diye konuştu.

Türkmenoğlu'na başkan yardımcıları Abdullah Çalım, Sinan Başak, Mehmet Tuğrul, Muğdat Gününi ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan da eşlik etti.