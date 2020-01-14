Van'da AK Parti ilçe başkanlıklarına atama yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da AK Parti ilçe başkanlıklarına atama yapıldı - Son Dakika

Van'da AK Parti ilçe başkanlıklarına atama yapıldı

6 saat önce

AK Parti Genel Merkezi tarafından Van'ın İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerine yeni ilçe başkanları atandı.

Van'da AK Parti ilçe başkanlıklarına atama yapıldı, System.String[]

AK Parti Genel Merkezi tarafından Van'ın İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerine yeni ilçe başkanları atandı.


İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile Van'a gelen ilçe başkanları Ferit Melen Havalimanı'da partililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.


Türkmenoğlu, havaalanında yaptığı konuşmada, karşılama törenine gelen partililere teşekkür ederek, Van'da güçlü bir teşkilata sahip olduklarını söyledi.

Bundan sonra 2023 hazırlıklarına başlayacaklarını belirten Türkmenoğlu, Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuruluş yıl dönümünün AK Parti iktidarının da altın yılı olacağını dile getirdi.

Van'da siyaset akademisinin açılacağı müjdesini veren Türkmenoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Van'da siyaset yapmak isteyen, 'ben Van'ı yöneteceğim, Van'a hizmet edeceğim' diyen tüm gençleri siyaset akademisine davet ediyoruz. Akademiye bu hafta ve önümüzdeki haftaya kadar başvuruları alacağız. Böylelikle Van'a yeni genç bir siyaset yetiştireceğiz. Mevcut siyasetimize yeni gençler kazandırarak yolumuza devam edeceğiz."

Eski ilçe başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Türkmenoğlu, yeni atanan ilçe başkanlarına da başarı diledi.


Yapılan atamalara göre İpekyolu ilçe başkanlığına Ethem Görgülü, Tuşba ilçe başkanlığına Nuri Başdinç ve Edremit ilçe başkanlığına Sezer Bayramoğlu getirildi.

İpekyolu, AK Parti, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:04 Kaynak: AA
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