Van'da AK Parti'nin İpekyolu kongresi yapıldı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde AK Parti 3. Olağan Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak gerçekleştirildi.

Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen kongreye partililer, ateşleri ölçülüp, maske kontrolleri yapıldıktan sonra alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede Ethem Görgülü yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Divan başkanlığını genel merkez Van İl Koordinatörü Alaattin Parlak'ın yaptığı kongrede konuşan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kongrelerden sonra çalışmalara aynı azim ve kararlılıkla kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

Kongrede AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve İlçe Başkanı Görgülü de birer konuşma yaptı.