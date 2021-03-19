Van'da AK Parti'nin mahalle başkanlarına görev belgeleri verildi - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından İpekyolu ilçesinin mahalle başkanlarına görev belgeleri verildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkan Kayhan Türkmenoğlu, İpekyolu ilçesinde görev alacak mahalle başkanları ile bir araya gelerek görev belgelerini verdi.

Türkmenoğlu, burada yaptığı açıklamada, 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini, bu yolda en fazla önemsedikleri birimin mahalle başkanlıkları olduğunu söyledi.

Mahalle başkanlarına görevlerinin ilk defa belgeli bir şekilde sunulduğunu belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti,

"Bizler mahalle başkanlarını çok önemsiyoruz. Çünkü mahalleyi en iyi bilen, sorun ve sıkıntıları en iyi analiz eden sizlersiniz. Mahalle başkanları, sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mahalledeki siyasi temsilcisidir. Bu nedenle AK Parti hükümetlerimizin yapmış olduğu hizmetleri vatandaşlarımıza aktarmak mahalle başkanlarımızın asli görevidir. Görevimiz zor ve meşakkatlidir. Sadakat içinde ben, sen demeden, büyük bir azimle çalışarak başarı çıtamızı yükseltmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın davasına hep birlikte omuz vermeliyiz. Dünyada benzerine az rastlanan büyük bir siyasi ve hizmet hareketiyiz. Partimizin kurulduğu günden bu yana büyük reform ve yenilikler yaparak dünya mazlumların ümidi olduk. AK Parti teşkilatları olarak, davamıza yakışır hizmetler yapmak ve vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, hepimizin özverili gayretleri ile mümkün olacaktır. Yeni görevlerinizin hayırlı olmasını diliyor, saha çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Toplantıya İl Teşkilat Başkanı Emre Güray, İpekyolu İlçe Koordinatörü Halil Sevimli, İpekyolu İlçe Başkanı Etem Görgülü ile görev alacak mahalle başkanları katıldı.