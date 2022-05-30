Van'da AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" yapıldı

Van'da AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla gerçekleştirilen programa yaklaşık bin 500 mahalle başkanı katıldı.

Programda etkili iletişim konusunda Şaban Kızıldağ, siyasal iletişim ve yeni medya konusunda Ersin Çelik, teşkilatçılık tecrübe paylaşımı konusunda Recep Akdağ eğitim verdi.

İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, eğitim programı için alanında uzman isimlerin Van'a geldiğini söyledi.

Sahada bilgili, donanımlı mahalle başkanlarına ihtiyaç duyduklarını belirten Türkmenoğlu, "Her biriniz mahallenizde lider olmak zorundasınız. Bizi sahada çalıştıracak olan mahalle başkanlarıdır. Mahalle başkanlarımıza büyük bir önem veriyoruz. Bu eğitimler Türkiye'nin her tarafında veriliyor." dedi.

Programa AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Ali Ercoşkun, AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.