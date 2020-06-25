Van'da AK Partili kadınlardan sokak hayvanları için duyarlılık çağrısı - Son Dakika

AK Parti Van İl Kadın Kolları üyeleri, sokak hayvanlarına yönelik toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla basın açıklaması yaptı.

Van İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen yapılan basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Kadın Kolları Sosyal Politikalar Birim Başkanı Tülay Işık, sahipsiz sokak hayvanları konusunda toplumsal duyarlılığa dikkati çekmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Amaçlarının, kendilerinin olduğu kadar yaratılmış diğer canlıların hayatını gözetmek olduğunu dile getiren Işık, "Dünyanın sahibi insanoğlu değildir. Bu mavi gezegende bizim kadar yüce yaratıcının yarattığı diğer canlıların ve gelecek nesillerin de yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli ve emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız." diye konuştu.

Işık, dünyayı insanlarla paylaşan hayvanlara değer verilmesi gerektiğini vurgulayarak, sokak hayvanlarını korumanın ve hayatı onlarla paylaşmanın önemine dikkati çekti.

Hayvansever kadınların da desteklediği basın açıklamasının ardından sokak hayvanlarına mama verildi.