Son Dakika Haberleri: Van'da akaryakıt ihalesi yapılacak
Son Dakika Güncel Van'da akaryakıt ihalesi yapılacak

Van'da akaryakıt ihalesi yapılacak

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, 5 milyon litre motorin ve 30 bin litre benzin için ihale gerçekleştirecek.

Van'da akaryakıt ihalesi yapılacak, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, 5 milyon litre motorin ve 30 bin litre benzin için ihale gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in

talimatıyla, şeffaflık ilkesi doğrultusunda ihalelerin canlı yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Ekim'de Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire

Başkanlığı bünyesinde 'Akaryakıt Mal Alımı İşi' ihalesi

gerçekleştirilecek.

14.30'da başlayacak ihale, Van Büyükşehir

Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak."

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:30 Kaynak: AA
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