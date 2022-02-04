Van'da akaryakıt istasyonunu kundaklayan ve izinsiz gösterilere katılan sanıklara hapis cezası - Son Dakika

Van'da akaryakıt istasyonuna yönelik silahlı saldırıya ilişkin ve yasa dışı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 7 sanık, 2 yıl 1 ay ile müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erciş ilçesinde 3 Mayıs 2015'te akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenleyip kundakladığı, 19 Mart 2013'te terör örgütü PKK lehine sloganların atıldığı ve yasa dışı pankartların açıldığı mitinge katıldığı belirlenen sanık F.E. ile izinsiz gösterilerde yer aldıkları iddiasıyla 6 sanık hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı sanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı, bazıları da avukatlarıyla salonda hazır bulundu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, sanık F.E'nin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet, "mala zarar verme", "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "tehdit" suçlarından 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Diğer sanıklardan M.B, E.Ç. ve O.Ç'ye "silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, O.İ, M.İ. ve Ç.H'ye "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek"ten 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.