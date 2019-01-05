Van'da Akaryakıt Kaçakçılığı
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 564 litre kaçak motorin ele geçirildi.
Van
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 564 litre kaçak motorin ele geçirildi. Saray
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın yasadışı yollardan getirmek suretiyle temin ettiği kaçak akaryakıtı evinde depoladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli şahsın Saray ilçesi Kazlıgöl Mahallesi'nde bulunan adresinde yapılan aramada, 200 litrelik 4 varil, 60 litrelik 5 jelikan bidon, 20 litrelik 20 bidon, 40 litrelik 10 bidon ve 10 litrelik 10 bidon içerisinde toplam bin 564 litre kaçak motorin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:14 Kaynak: İHA
CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu
Akaryakıtçılar Kredi Kartından Komisyon Almayı Düşünüyor
"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti
Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı