Van'da Akaryakıt Kaçakçılığı
1 saat önce
Van'da akaryakıt kaçakçılığıVAN - Van'ın Tuşba ilçesindeki bir iş yerinde yapılan aramada bir 566 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Van
'da akaryakıt kaçakçılığı
VAN - Van'ın Tuşba
ilçesindeki bir iş yerinde yapılan aramada bir 566 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi
Yeni Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada; bin 566 litre kaçak akaryakıt, 1 adet akaryakıt sayacı, 1 adet akaryakıt tabancası ve 10 metre hortum ele geçirilirken, olayla ilgili M.A. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:58 Kaynak: İHA
Torunlarını Doktora Götürdü, Döndüğünde Evini Yıkılmış Halde Buldu
38 Kişilik İş İçin Bin 200 Kişi Başvurunca Kurayı Bahçede Çektiler
77 Yaşındaki Bakkal, Kendisini Dolandırmak İsteyen Kişiye Attığı Tokatla Sosyal Medyada Fenomen Oldu
Gözü Dönmüş Sevgilinin, Kız Arkadaşını 7 Kurşunla Öldürüp Başına Sıkarak İntihar Ettiği Anlar Kamerada