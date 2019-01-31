Van'da Akaryakıt Kaçakçılığı

Tuşba ilçesinde bir iş yerinde, bin 566 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Tuşba ilçesinde bir iş yerinde, bin 566 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı.



Aramada, bin 566 litre kaçak akaryakıt, sayaç, yakıt tabancası ve 10 metre hortum buldu.



Olayla ilgili M. A.'ya cezai işlem uygulandı.

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