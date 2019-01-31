Son Dakika Haberleri: Van'da Akaryakıt Kaçakçılığı

Van'da Akaryakıt Kaçakçılığı

1 saat önce

Tuşba ilçesinde bir iş yerinde, bin 566 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Van'da Akaryakıt Kaçakçılığı, System.String[]
Tuşba ilçesinde bir iş yerinde, bin 566 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, bin 566 litre kaçak akaryakıt, sayaç, yakıt tabancası ve 10 metre hortum buldu.

Olayla ilgili M. A.'ya cezai işlem uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:22 Kaynak: AA

Seyrantepe Mahallesi, Tuşba, Güncel
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