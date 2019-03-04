Van'da Akaryakıt Kaçakçılığı
33 dakika önce
Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 38 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Van
'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 38 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba
ilçesi Akköprü Mahallesi Kömürcüler Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada; bin 38 litre kaçak akaryakıt, 1 adet akaryakıt sayacı, 1 adet akaryakıt tabancası ve 20 metre hortum ele geçirildi. Olayla ilgili F.Ş. isimli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:45 Kaynak: İHA
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