Van'da akıl almaz olay: Midesinden 83 TL madeni para çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da akıl almaz olay: Midesinden 83 TL madeni para çıktı

16.06.2022 13:47

Van'da akıl almaz olay: Midesinden 83 TL madeni para çıktı Midesinde çıkanlarla doktorları hayrete düşürdü Midesinde metal, cam ve taş gibi 233 parça çıktı Van'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve psikolojik sorunlar olduğu öğrenilen 35 yaşındaki hastanın midesinden çıkan 83 TL...

Van'da akıl almaz olay: Midesinden 83 TL madeni para çıktı

Midesinde çıkanlarla doktorları hayrete düşürdü

Midesinde metal, cam ve taş gibi 233 parça çıktı

VAN - Van'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve psikolojik sorunlar olduğu öğrenilen 35 yaşındaki hastanın midesinden çıkan 83 TL madeni para ve metal parçaları, ameliyatı gerçekleştiren doktorları hayrete düşürdü.

Merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunlarının olduğu bildirilen 35 yaşındaki hasta, karın ağrısı şikayetiyle Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Röntgen ve endoskopi sonrası hastanın midesinde metal ve taş parçaları tespit edildi. Bunun üzerine ameliyata alınan hastanın midesinden ise 1 ve 50 kuruşluk madeni para, çivi ve vida gibi metal parçaları ile taş, cam, pil gibi 233 adet cisim çıkarıldı. Midesinden çıkanlarla doktorları hayrete düşüren hasta, sağlığına kavuşmasının ardından yakın zamanda taburcu edilecek. Yaklaşık 2 saat süren başarılı operasyon ise Dr. Serhat Binici, Dr. Emrah Dağtekin ve Dr. Enes Şentürk olmak üzere 5 hekim tarafından yapıldı.

"Yabancı cisimleri çıkardık"

İHA muhabirine konuşan Genel Cerrahi Dr. Serhat Binici, hastanın 20 günlük karın ağrısı şikayetiyle başka bir hastaneye gittiğini ve orada karnında yabancı cisimlerin görüldüğünü belirtti. İleri tahkik ve tedavi amacıyla kendilerine yönlendirildiğini ifade eden Dr. Serhat Binici, "Bizler de yabancı cisimlerin hastanın midesini aşağıya çektiğini fark ettik. Daha sonra hastamızı endoskopiye aldık. Endoskopide hastanın midesinde çok sayıda metal para, taş ve çivi gördük. Daha sonra da açık ameliyata karar verdik. Cerrahi ekibimizle hastayı ameliyata aldık. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrası yabancı cisimleri çıkardık" dedi.

"Genel durumu iyi"

Ameliyattan sonra hastayı servise aldıklarını, sonrasında da herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını dile getiren Binici, "İkinci günde hastaya sıvı gıdalar başladık. Hasta, sıvı gıdayı tolere etti. Hastamızın genel durumu iyi ve bir sıkıntısı yok" diye konuştu.

Van'da akıl almaz olay: Midesinden 83 TL madeni para çıktı
Van'da akıl almaz olay: Midesinden 83 TL madeni para çıktı
Van'da akıl almaz olay: Midesinden 83 TL madeni para çıktı
Van'da akıl almaz olay: Midesinden 83 TL madeni para çıktı
Van'da akıl almaz olay: Midesinden 83 TL madeni para çıktı

YORUMLAR
500
MHP lideri Bahçeli: 'Yunanistan hükümetine diyorum ki; aklını başına almayanın aklını almak bizim için çocuk oyuncağıdır' MHP lideri Bahçeli: 'Yunanistan hükümetine diyorum ki; aklını başına almayanın aklını almak bizim için çocuk oyuncağıdır' Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın midesinden 233 cisim çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın midesinden 233 cisim çıkarıldı
Kaynak: İHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da akıl almaz olay: Midesinden 83 TL madeni para çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:08 Son halini paylaşan Sertab Erener'e yorum yağdı! "Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim"
13:53 Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına af kapıda! 5 bin TL ve altındaki borçlar silinecek
13:35 Ebru Şallı, leopar desenli mayosuyla fotoğraf paylaştı, takipçileri mest oldu!
13:30 Kayıp ihbarı yapılmıştı! Yaşlı kadın su deposunda ölü halde bulundu
13:26 ABD'li adamdan ilginç iddia! Ne olduğu belirlenemeyen canlı, adamı nehirden karaya kadar kovaladı
13:22 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Yeni hedef Willian Arao
13:21 Ağacın gövdesinde saklanan canlıyı ilk bakışta kimse fark edemiyor!
12:49 Türkiye'nin en ölümcül yılanı olan engerek yılanı Muğla'da bir evin yatağında çıktı
12:46 Viyana Belediye Başkanı'nın Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Avusturya'da krize neden oldu: Biz Türk kolonisi miyiz?
12:08 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 14:16:18. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da akıl almaz olay: Midesinden 83 TL madeni para çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement