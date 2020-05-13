Van'da akıllı maske tasarladılar: Verileri anında sağlık kuruluşuna iletecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da akıllı maske tasarladılar: Verileri anında sağlık kuruluşuna iletecek - Son Dakika

Van'da akıllı maske tasarladılar: Verileri anında sağlık kuruluşuna iletecek

6 saat önce

Van Teknokent'te girişimci yerli bir firma, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tam koruma sağladığını belirttiği yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen bir akıllı maske tasarladığını duyurdu.

Van'da akıllı maske tasarladılar: Verileri anında sağlık kuruluşuna iletecek, System.String[]
Van Teknokent'te girişimci yerli bir firma, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tam koruma sağladığını belirttiği yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen bir akıllı maske tasarladığını duyurdu. Firmanın verdiği bilgiye göre test amaçlı 50 tane üretilen akıllı maskelerin seri üretimi için gerekli olan ürün testi onay sürecinin 2 ayda tamamlanacağı ve ağustos ayında tüketicilerle buluşacağı belirtildi. Akıllı maskeyi üreten firmanın yetkilisi Mustafa Çalış, "Maskemiz bünyesinde dijital ateş ölçer ve akıllı teknolojiler bulundurarak istenildiğinde oluşturduğu verileri yapay zeka yazılımı sayesinde ilgili kurum bilgisayarıyla iletişime geçerek aktaracak" dedi.

TÜKETİCELERLE NE ZAMAN BULUŞACAK

Dünyada yaşanan pandemi nedeniyle maske kullanımı hızla arttı. Firmalar, maske ihtiyacına cevap vermek ve bu alanda gerek sağlık çalışanlarının gerekse toplumun ihtiyaçlarını göz önüne alarak tam koruma sağlayan, yapay zeka teknolojisi ile yeniden tasarladıkları özel  geliştirilen akıllı maske üzerinde çalışmalara başladı. Van Teknokent içinde yer alan teknoloji firması Teklink A.Ş. Ar-Ge birimi tarafından yapay zeka ile geliştirilen akıllı maske üretim için marka patent başvurusunda bulundu. Firma ayrıca test amaçlı 50 tane de akıllı maske ürettiğini belirtti.Firmanın verdiği bilgilere göre üretim için gerekli olan ürün testi yasal onay süreci 2 aylık bir zaman diliminde tamamlanmış olacak. Üretimle ilgili yasal süreçleri bitirildikten sonra seri üretime geçileceği maskelerin ağustos ayı içerisinde herkesin alabileceği fiyatla tüketiciyle buluşacağı bildirildi. Ürün filtreleri normal standart N95 filtrelerle değiştirilebilir olacağı da dile getirildi.

Teklink A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Çalış konuyla ilgili yaptığı açıklamada " Dünyada yaşanan pandemiyle birlikte, gerek bilim insanlarının yaptığı açıklamalarıyla ve gerekse konunun uzmanlarının bilimsel verilere dayalı salgından korunma yöntemlerinde, günlük hayatımızda artık kullanımı zorunluluk haline gelen maskelerin COVID-19 salgınından korunmak için tek başına yeterli olmadığını bilmekteyiz. Bizler de Van Teknokent bünyesinde yer alan teknoloji firması olarak bu alanda ihtiyacı görerek, gerek korona salgınında ve buna benzer yüksek riskli acil durumlarda kullanılmak üzere Ar-Ge birimimizce yapay zeka teknolojisi kullanarak geliştirdiğimiz koruyucu akıllı maske ( N95 maske, gözlük, gaz filtresi, ateş ölçer, ortam bakteri tespit edebilen akıllı sensörler, yapay zeka yazılımı ) üretmeyi başardık." dedi.

VERİLER YAPAY ZEKA SAYESİNDE İLGİLİ KURUMA ANINDA AKTARILACAK

Modüler bir yapıyla tasarlanan ve üç parçadan oluşan akıllı maskenin tamamen insan yüzünü kapatarak koruma sağladığına dikkat çeken Çalış, "Aynı zamanda bünyesinde dijital ateş ölçer ve akıllı teknolojiler bulundurarak istenildiğinde oluşturduğu verileri yapay zeka yazılımı sayesinde ilgili kurum bilgisayarıyla iletişime geçerek aktaran, yine modüler yapısı sayesinde, az riskli olan alanlarda ihtiyaca göre parça parça da kullanılabilen, gerektiğinde N95 maske kısmı değiştirilen ağırlıkta sağlık kuruluşları, fabrikalar, maden ocakları vb yüksek risk taşıyan alanlarda güvenle kullanılabilecek dünyada bu özellikleri ile tek ürün olan akıllı maskeyi piyasaya insanlığın hizmetine sürmeye hazırlanıyoruz." diye konuştu.

FİRMA MASKENİN ÖZELLİKLERİNİ ŞÖYLE DUYURDU;

"Buluş, farklı özellikleri içeren maske olup, tüm yüz hatlarını kapatmaktadır. Koruyucu dijital maske çeşitli özelliklere sahip bölümlerin bir araya getirilmesi ile oluşmuştur. Bunlar, gözleri yanları ile birlikte kapatan gözlük, alın kısmında yer alan dijital göstergeli bant, ağız ve burun bölgesini kapatan maske ve kafayı kapatan koruyucu kumaş bölümlerinden oluşmaktadır. Buluş, sağlık sektörü ve madencilik sektörü başta olmak üzere gerekli olan tüm sektörlerde kullanılabilir.Koruyucu dijital maske, modüler bir yapıya sahip olduğu için gerekli görüldüğü durumlarda ayrı parçalar halinde de kullanılabilir. Koruyucu dijital maske, N95 maske, gözlük, ateş ölçer, gaz filtresi, ağız ve ortam bakterileri tespit edecek sensörler içerir. N95 maske kısmı gerek duyulduğu zaman atıp yeni bir N95 maske ile değiştirilebilir.

VERİLERİ KURUMLARA GÖNDERECEK

Sağlık sektöründe, çeşitli salgın hastalık ve bulaşıcı hastalık tedavisinde kullanılan maske, bir yandan N95 maske ile ağız ve burnunu korurken diğer yandan gözünü koruyacak ve ateşini otomatik ya da manuel olarak ölçen sensörler sayesinde alın bölgesinde bulunan dijital ekran ile bilgilendirme yapma imkanı sağlayacaktır. Dışarıda gelen gazları ölçme özelliği de çeşitli zararlı gazların tespitini sağlayacaktır. Koruyucu dijital maske alt kısmında bulunan bakteri tespit filtresi ve gaz tespit filtresi ile de, ağız ve ortamda bulunan bakterilerin tespitini yapabilecektir. Ayrıca bluetooth ile haberleşip otomatik olarak mobil uygulamalar ile haberleşme imkanı sağlayacaktır.

Maskenin 4 parçadan oluşması (maske, gözlük, alın bandı, Nano örtü) isteğe bağlı ayrı ayrı kullanılması isteğe bağlı bütün olarak çalışması ekonomik açıdan avantaj sağlamaktadır. Dijital maske birçok sensör ile geliştirilmeye açık bir maske projesidir. Örneğin nabız ölçme, tansiyon, şeker ölçme gibi vb özelliklerde eklenebilir. Dijital maske görüntü okuma özelliğine sahip olacaktır. Bluetooth özelliği sayesinde mobil telefonlar ve mobil uygulamalar ile maske arasında iletişim kurma imkanı sağlanabilecektir."


- İstanbul
ODTÜ Teknokent, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 09:14 Kaynak: DHA


Son Dakika

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti
Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı         
15:47
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu         
15:45
16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde sıraladı 16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde sıraladı         
15:35
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu         
15:14
14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı         
15:04
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı         
15:02
Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkartıyor Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkartıyor         
15:02
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı         
15:01
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi         
14:57
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı         
14:54
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz         
14:24
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak         
14:21
Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti         
14:17
13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız 13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız         
14:16
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu         
14:04
Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu         
13:53
Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı         
13:36
Oyuncu Emre Kınay'dan Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum         
13:32
Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı         
13:29
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi         
13:15
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi         
13:11
Uzayın derinliklerinde milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor Uzayın derinliklerinde milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor         
12:44
4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu 4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu         
12:42
Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı         
12:35
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti         
12:31
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
12:27
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti         
12:21
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak         
12:18
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek         
12:16
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 16:02:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da akıllı maske tasarladılar: Verileri anında sağlık kuruluşuna iletecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]