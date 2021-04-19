Van'da alabalık denetimleri yapıldı - Son Dakika

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alabalık tesislerinde denetim yapıldı.

İl genelindeki alabalık tesislerinde yaz kış demeden denetimlerini sürdüren Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesi Zernek Baraj Gölü'nde bulunan alabalık tesislerinin denetimlerini gerçekleştirdi. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve ekipleri tarafından alabalık tesisine gelen yavru balık tankı ve kafeslerde denetimler yapıldı.

"Van'da 37 alabalık tesisi var"

Denetimlere ilişkin açıklamada bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, haziran ayına kadar tesis ve yavru balık denetimlerinin devam edeceğini bildirdi. İl Müdürü Görentaş, ziyaret ettikleri alabalık tesislerinde üretimi takip ederken aynı zamanda balıkçıları bilgilendirdiklerini ifade etti. Van'da 37 alabalık tesisinin olduğunu dile getiren Görentaş, "Bunların projedeki tam kapasiteleri yaklaşık 3 bin 700 tondur. Bu 37 işletmenin 21 işletmesinde yavru balık yetiştiriciliği yapılmakta olup, yılda yaklaşık 21 milyon yavru balık yetiştirilmektedir. Geçen yıllarda yaklaşık 15 milyon olan yavru üretimimiz, 2020 yılı itibariyle 21 milyon olup, yeni yapılan tesislerle birlikte 2021 yılında hedefimiz 30 milyon yavru üretimidir" dedi. - VAN