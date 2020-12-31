Van'da alabalık sağımı - Son Dakika

Van'da alabalık sağımı

31.12.2020 08:59
Van'da alabalık sağımı, System.String[]

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, buz gibi havada alabalık sağımı gerçekleştirdi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, buz gibi havada alabalık sağımı gerçekleştirdi.

İl genelindeki alabalık tesislerinde yaz kış demeden denetimlerini sürdüren Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesindeki Köşk Alabalık Tesisini ziyaret etti. Burada işletme sahibi Reşit Yılmaz ile birlikte alabalık sağımını gerçekleştiren ekipler, sağım hakkında teknik bilgilendirmelerde de bulundu. Sağımla ilgili açıklamada bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, "Aralık, ocak ve şubat ayları balıkların sağım dönemidir. Bizler de alabalık tesislerimizi ziyaret ederek hem yaptıkları sağımları takip etmek hem de sağımın nasıl yapıldığı ile ilgili kendilerine bilgi aktardık" dedi.

"İlimizde 37 alabalık tesisi mevcuttur"

Van'da 37 alabalık tesisi olduğunu dile getiren Demir, "Bunların projedeki tam kapasiteleri yaklaşık 3 bin 700 tondur. Ancak bunlar yüzde 75-80 kapasiteyle çalıştıkları için yılda 2 bin 600 ton alabalık üretimimiz mevcut. Bu 37 işletmenin 21 işletmesinde yavru balık yetiştiriciliği yapılmakta olup, yılda yaklaşık 21 milyon yavru balık yetiştirilmektedir. Bu 21 işletmenin 7 tanesi kendi yavrusunu ürettiği gibi dışarıya da yavru satabilmektedir. Geriye kalan 14 işletme ise sadece kendi ihtiyacı olan yavru üretmektedir" ifadelerini kullandı.

Çatak ve Bahçesaray'da su sıcaklığının yaz ve kış 8 ila 13 derece arasında olması nedeniyle buradaki işletmecilerin yavru balık üretimine teşvik edildiğinin altını çizen Demir, "Özellikle yavru balıkların istediği sıcaklık 8 ila 13 derecedir. Onun için biz Çatak ve Bahçesaray'daki üreticilerimizi yavru yetiştiriciliğine yönlendiriyoruz. Bu şekilde yavru üretimimiz hızla artmaktadır. Geçen yıllarda yaklaşık 15 milyon olan yavru üretimimiz, 2020 yılı itibariyle 21 milyon olup, yeni yapılan tesislerle birlikte 2021 yılında hedefimiz 30 milyon yavru üretimidir" şeklinde konuştu.

Van'ın alabalık yetiştiriciliğinde Türkiye'de ilk 10 arasında olduğunu da sözlerine ekleyen Demir, Doğu Anadolu Bölgesinde ise Elazığ'dan sonra ikinci olduklarını söyledi.

"10 günde bir sağım yapıyoruz"

Köşk Alabalığı Tesisi sahibi Reşit Yılmaz ise yılda yaklaşık 100 ton alabalık ürettiklerini ifade ederek, "Şimdiye kadar iki kez sağım gerçekleştirdik, bu üçüncü sağımımız olacak. Artık sene sonudur. Geçen sene sağımını yaptığımız balıkların satışını yaptık" dedi.

"Balık hali istiyoruz"

Devletin verdiği destekten yeterince yararlanamadıklarının altını çizen Yılmaz, "Aldığımız desteğin hepsinin vergiye gitmemesi için Van'da hal istiyoruz. Çünkü hala balık verdiğimiz zaman yüzde 1 vergi ödüyoruz ama öteki şekil yüzde 8 vergi ödüyoruz. Aldığımız destek de maalesef bize kalmıyor. Bu kapsamda yetkililerden ilimizde bir balık halinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. - VAN

Van'da alabalık sağımı
Van'da alabalık sağımı
Van'da alabalık sağımı
Van'da alabalık sağımı
Van'da alabalık sağımı
Van'da alabalık sağımı
Van'da alabalık sağımı

Balıkçılık, Tarım, Balık, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da alabalık sağımı - Son Dakika


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