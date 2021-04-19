Van'da alabalık tesisleri denetlendi - Son Dakika

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, alabalık tesislerinde denetim yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı su ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla kentteki tesisler yıl boyunca denetleniyor.

Bu kapsamda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesindeki Zernek Baraj Gölü'nde alabalık üreticiliği yapılan tesisleri denetledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, denetimlerde hem üretimin takip edildiğini hem de balıkçıların kontrol edildiğini belirterek, "İlimizde 37 alabalık tesisi bulunuyor. 21 tesiste yavru balık yetiştiriciliği yapılıyor. Yılda yaklaşık 21 milyon yavru balık üretimi yapılıyor. Bu yıl yeni yapılan tesislerle birlikte 30 milyon yavru balık üretimini hedefliyoruz."

Denetimlere Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'de katıldı.