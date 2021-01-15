Van'da alınan önlemlerle Kovid-19 vaka sayısı en düşük seviyeye geriledi - Son Dakika

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında pozitif vakalar ile temaslıların, tespiti, izolasyona alınmaları ve kontrollerinin yapılması amacıyla oluşturulan 173 filyasyon ekibinin özverili çalışmalarıyla salgınla mücadelede önemli başarı sağlandı.

Geçen yıl eylül ayında Kovid-19 vaka sayısının en fazla arttığı 5 ilden biri olan kentte, kötü gidişin durdurulması ve hasta yükünün azaltılması için yürütülen çalışmalar neticelerini verdi.

Aralarında doktorların da bulunduğu sağlık çalışanlarından oluşturulan 173 filyasyon ekibi, özel kıyafetleriyle evleri tek tek dolaşıp Kovid-19 testleri pozitif çıkanların karantinaya uymalarını sağladı.

İkişerli gruplar halinde evlerinde tedavi gören hastalara ilaçlarını ulaştıran, izolasyonda olanları kontrol eden filyasyon ekipleri, testleri evlerden alarak hastaneye gitme sürecinde ortaya çıkan bulaş riskini de engelledi.

Yürüttükleri özverili çalışmalar sayesinde Van'da salgının kontrol altına alınmasına katkı sunan filyasyon ekipleri, özverili çalışmalarıyla bazı ilçelerde vaka sayılarının sıfırlanmasına öncülük etti.

" Türkiye'deki en kötü illerden biriydik"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele amacıyla alınan kararlara vatandaşların büyük oranda uyduğunu söyledi.

Salgınla mücadeleyi çok sıkı tuttuklarını belirten Bilmez, "İlimiz eylül ayında Türkiye'deki en kötü illerden biriydi. Sağlık Bakanımız, ekibiyle birlik Van'da bir toplantı yaptı. O toplantıda alınan kararları ekiplerimizle hayata geçirdik. Vakaların hızlı tespit edilmesi, alınan numunelerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi, testi pozitif çıkanların temaslılarına kısa sürede ulaşılması ve onların taramadan geçirilmesiyle vaka sayısını azalttık." dedi.

"El ele vererek bu işe sarıldık"

Evde test alımının başlatılmasıyla hastanelerdeki yoğunluğun büyük oranda azaldığını ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Kovid-19 polikliniğine gelen günlük kişi sayısı 2 bine çıkmıştı. Kurduğumuz kriz merkeziyle hastanın evde karşılanması sayesinde bu rakam 300-400 bandına kadar geriledi. Hastayı evde tespit ediyoruz, numune evden alınıyor. Hastanın testinin pozitif çıkması durumunda tedavi evde başlatılıyor. Hastaneye gitmesi gerekiyorsa da ambulansla hastaneye nakli yapılıyor. Kurallara uymayıp dışarıda yakaladıklarımızı yurda yerleştiriyoruz. İzole olması gerekirken sokakta tespit ettiğimiz yaklaşık 800 kişiyi yurtlara yerleştirdik. Bunların üçte biri pozitif vakaydı. Hep birlikte, el ele vererek bu işe sarıldık. Bu da bize başarı getirdi. Sağlık çalışanlarımız ciddi çaba sarf etti. Günlük hiç pozitif vaka çıkmayan ilçelerimiz oluyor. Bazen 4-5 ilçemizde hiç vaka olmuyor. Mesele Bahçesaray ilçemizde birkaç gündür vakaya rastlanmadı. İnşallah diğer ilçelerimizde de vakalar bitiyor."

"Bazen geç saatlere kadar mücadele ediyoruz"

İl Sağlık Müdürlüğü Pandemi Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Abdullah Sarıöz de 173 filyasyon ekibiyle kent merkezi ve ilçelerde virüsün izini sürdüklerini anlattı.

Kentte vaka sayılarında yaşanan azalmanın sevindirici olduğunu dile getiren Sarıöz, şöyle devam etti:

"En ücra köylerimize bile giderek, salgını kontrol altına almaya gayret ediyoruz. Bazen geç saatlere kadar mücadele ediyoruz. Vaka ve temaslının izolasyonu için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hastaneye başvurularda çok ciddi azalma oldu. Filyasyon ekiplerimizin daha aktif görev almasıyla çağrı merkezimize gelen çağrılarda ciddi düşüş gözlemledik. Günde 700-800 Kovid-19 ile ilgili çağrı gelirken bu sayı 150 ile 170'e kadar düştü. En yoğun olduğumuz dönemle şimdiki dönemi karşılaştırırsak vaka sayısında yüzde 90 oranında azalma var. Bazı ilçelerimizde artık hiç vaka çıkmıyor."